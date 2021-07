Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Zwischen dem 2. und dem 5. Juli kam es an der Straße Amselring in Börger zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter rissen auf einem dortigen Spielplatz die Betonfüße einer Holz-Sitzgruppe aus dem Boden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

