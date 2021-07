Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zaun beschädigt

Haselünne (ots)

Zwischen Freitag und Montag beschädigten bislang unbekannte Täter den Holzzaun einer Krippeneinrichtung an der Nordstraße in Haselünne. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

