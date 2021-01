POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.01.2021.

Polizei Salzgitter

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Groß Mahner, Schmiedeweg, 13.01.2021, 17:00 Uhr-14.01.2021, 10:00 Uhr.

Der oder die Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang durch ein Fenster in das Haus und verursachten am Fenster einen Schaden von ca. 200 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zu keinem Diebstahl.

Beschädigungen an Bushaltestellenhäuschen.

Salzgitter, Lobmachtersen, Flachstöckheimer Straße, 13.01.2021, 19:00 Uhr.

Salzgitter, Beinum, Zollhausstraße, 13.01.2021, 18:00-19:30 Uhr.

Der Täter zerstörte jeweils eine Scheibe der Wartehäuschen und verursachte hierdurch einen Schaden von mindestens 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/825-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Polizei beendet größere Ansammlung von Personen in einer Wohnung.

Salzgitter, Thiede, Breslauer Straße, 13.01.2021, 21:35 Uhr.

In einer Wohnung in der Breslauer Straße konnten die Beamten eine größere Anzahl von Personen feststellen. Insgesamt befanden sich in der Wohnung 8 Erwachsene und 6 Kinder. Die Polizei beendete das Treffen und leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Wir sensibilisieren wiederholt. Bitte halten sie sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Polizei wird weiterhin konsequent bei Corona-Verstößen einschreiten.

