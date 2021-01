Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 15. Januar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Remlingen: Lack eines PKW zerkratzt

Donnerstag, 14.01.2021, zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten am Donnerstag, zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr, den Lack eines zum Parken auf einem Parkplatz im Asseweg in Remlingen abgestellten grauen Mercedes. Der Lack wurde nahezu auf der gesamten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Unbekannte greifen 17-Jährige an

Donnerstag, 14.01.2021, gegen 19:00 Uhr

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagabend Opfer einer Körperverletzung geworden. Demnach habe er sich zu Fuß in der Bahnhofstraße in Wolfenbüttel befunden, als ihm drei unbekannte junge Männer entgegengekommen seien. Aus bislang unbekannten Gründen hätte sie ihn aufgefordert sich hinzuknien, dann habe einer der Unbekannten ihm eine Ohrfeige gegeben und ihm mit dem Knie vor die Brust gestoßen. Anschließen hätten die Unbekannten den 17-Jährigen noch verbal bedroht und dann seien sie in Richtung des Seeliger Parks geflüchtet. Zur Beschreibung der Unbekannten kann lediglich gesagt werden, dass alle schwarz gekleidet gewesen seien. Dabei hätte eine Person einen schwarzen Kapuzenpullover und eine andere Person eine schwarze Jack der Marke Nike getragen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen. Telefon: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Donnerstag, 07.01.2021, gegen 11:40 Uhr

Am Donnerstag, 07.01.2021, gegen 11:40 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Frankfurter Straße / Gebrüder Welger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Radfahrer nach einem Sturz leicht verletzt worden ist. Demnach habe der bevorrechtigte Radfahrer bremsen müssen, um einem Zusammenstoß mit dem nach links abbiegenden Auto eines 65-jährigen Fahrers zu verhindern. Hierbei sei es zum Sturz gekommen und der Radfahrer habe hierbei leicht verletzt. Um den genauen Hergang klären zu können, sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalles. Telefon: 05331 / 933-0.

