POL-PPMZ: Mainz, Einbruchsversuch scheitert an gut gesicherter Wohnungstür

Freitag, 25.12.2020 - 1. Weihnachtsfeiertag

Unbekannte Täter haben am 1. Weihnachtsfeiertag versucht in eine Wohnung in Marienborn einzudringen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und sind zunächst unerkannt in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gelangt. Dort versuchten Sie die Wohnungstür im Erdgeschoss mit Werkzeug aufzuhebeln. Die Wohnungstür widerstand jedoch den Aufbruchsversuchen. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Bewohner stellten den Aufbruchsversuch bei ihrer Rückkehr um 21:00 Uhr fest.

