POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Schwerer Verkehrsunfall mit Milchtankwagen in Wiefelstede+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 06.08.2021, gegen 15:30 Uhr kam es auf der Oldenburger Landstraße zwischen Wiefelstede und Spohle kurz vor der Ortschaft Mollberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der 28-jährige Fahrer eines Milchtankwagens kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Gespann kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Unterdessen befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Wiefelstede die Gegenfahrbahn in Richtung Wiefelstede. Obwohl sie mutmaßlich rechtzeitig vor dem Auflieger zum Stehen kam, kippte der Tankanhänger des Sattelzugs auf die Seite und fiel schließlich auf den Pkw. Die 53-jährige Fahrzeugführerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt, konnte jedoch mit einfachen Mitteln aus ihrem Fahrzeug gerettet und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Tank des Aufliegers wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass eine nicht unerhebliche Menge an Milch austrat. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Oldenburger Landstraße musste aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

