POL-OL: +++Mehrere regenbedingte Unfälle auf Autobahn 28 rund um Oldenburg - Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 06.08.2021, kam es binnen kurzer Zeit auf der Autobahn 28 im Bereich rund um das Autobahndreieck Oldenburg-West zu insgesamt vier Unfällen, bei dem nicht nur die Abschleppunternehmen allerhand zu tun hatten. Die Bilanz sind drei Leichtverletzte, neun beschädigte Fahrzeuge, ca. 40.000 EUR Schaden und ein flüchtiger Lkw.

Zunächst waren in zwei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit den medial angekündigten, teils starken, gewittrigen Regenfällen die Ursache. So drehten sich gleich zwei Fahrzeuge zeitlich unabhängig voneinander an derselben Stelle im Autobahndreieck. Beide Fahrzeugführer wollten von der A 293 kommend auf die A 28 Richtung Leer wechseln. Im Bereich nach der Rechtskurve gerieten sie beim Beschleunigen auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Der erste Fahrer eines BMW prallte gegen 14:30 Uhr alleinbeteiligt in die Außenschutzplanken. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Beim zweiten Unfall gegen 15:35 Uhr geriet der Fahrer eines Opel Corsa ins Schleudern und touchierte einen seitlich nehmen ihm fahrenden Hyundai. Hier konnten die Beteiligten noch weiterfahren.

Aufgrund dieses Unfalles kam es im Rückstau auf der A 28 Richtung Leer zu einem weiteren Unfall. Hierbei fuhren zwischen der Anschlussstelle Oldenburg-Haarentor und dem Autobahndreieck West fünf Fahrzeuge ineinander. Die verursachenden Fahrzeugführer konnten aufgrund zu geringen Abstands und zu hohen Geschwindigkeiten auf der nassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig auf den Verkehrsstau reagieren, so dass es zu Zusammenstößen kam. Zwei Fahrzeugführer und eine Fahrzeugführerin verletzten sich leicht. Alle drei Verletzten wurden in Oldenburger Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Pkw wurden abgeschleppt. Neben der Berufsfeuerwehr Oldenburg, die vorsorglich mit eingesetzt worden war, waren drei Rettungswagen vor Ort.

Des Weiteren kam es in der Gegenrichtung, ca. um 15:20 Uhr, vor dem Autobahndreieck der A 28 Richtung Bremen zu einer Verkehrsunfallflucht. Im stockenden Verkehr geriet ein unbekannter Lkw aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort die Berme. Noch bevor die Polizei eintreffen konnte, entfernte sich der Lkw. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Lkw, dem Unfallgeschehen oder dem Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg (Tel: 04402-9330) zu melden.

