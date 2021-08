Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Raub ++

Oldenburg (ots)

++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei am Freitag, 06.08.2021, zwei Graffiti-Sprayer um 20.50 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße in Oldenburg stellen. Ein 18-jähriger und ein 16-jähriger Oldenburger sprayten einen Schriftzug an eine Garagenwand. Der Jugendliche wurde vor Ort von seinem Vater abgeholt. Die Polizei stellte insgesamt 15 Spraydosen sicher.

++ Raub++

Am 07.08.2021 kam es gegen 04.45 Uhr in der Straße Stau, Höhe des Arbeitsamtes, zu einem Raubdelikt. Ein 24-jähriger Oldenburger wurde von drei männlichen Personen angesprochen. Zwei der Männer hielten den Oldenburger fest. Nach Aufforderung zeigte er sein Handy vor. Die Täter entwendeten sein Handy und seine Armbanduhr. Die Täter wurden von dem Opfer wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, schwarze Haare, dunkel gekleidet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell