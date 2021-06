Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen in der Mainzer Straße

Kaiserslautern (ots)

53 Verstöße bei 121 kontrollierten Fahrzeugen - das ist das Ergebnis einer Verkehrskontrolle, die am Montag in der Mainzer Straße durchgeführt wurde. Von 14 bis 22 Uhr nahmen Polizeibeamte den Verkehr ins Visier. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf den Aspekten Alkohol und Drogen.

Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt neun Fahrer erwischt, die während der Fahrt "berauscht" waren oder Drogen mit sich führten. Darüber hinaus bemängelten die Kontroll-Beamten bei neun Fahrern einen Verstoß gegen die Gurtpflicht, zweimal die Insassensicherung eines mitfahrenden Kindes, einmal die Nutzung eines Mobiltelefons, sowie dreimal die Ladungssicherung.

Ein Fahrer wurde gestoppt, da er in der Auffahrt zur Autobahn wendete. Die weiteren Verstöße waren wegen Defekten an den Autos oder weil notwendigen Papiere nicht mitgeführt wurden.

Außerdem wurde ein Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen, kontrolliert, in dessen Kofferraum insgesamt sechs große Müllsäcke voll mit Leergut waren. Getrennt voneinander machten die beiden Fahrzeuginsassen widersprüchliche Angaben bezüglich der Herkunft der Pfandflaschen. Im Rahmen von Recherchen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die beiden Fahrzeuginsassen in der Vergangenheit bereits wegen Leergutdiebstahl in Erscheinung getreten sind. Das mitgeführte Leergut wurde daher sichergestellt. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt. |elz

