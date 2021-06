Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub am Sonntagnachmittag - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Zwei unbekannte Männer beraubten am Sonntag, um 17 Uhr, einen 46-jährigen Recklinghäuser an der Ecke Martinistraße/ Springstraße. Sie brachten den Mann zu Boden und hielten ihn fest. Zudem trat einer der beiden zu. Sie stahlen Bargeld und flüchteten in Richtung Innenstand. Der 46-Jährige war leicht verletzt. Täterbeschreibung:

1.Person: 38-45 Jahre, 1,80m groß

2.Person:38-45 Jahre, 1,82m groß, blaues, angeschwollenes Gesicht

Zeugen werden gebeten sich unter der 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

