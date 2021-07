Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vor Einkaufsmarkt Auto beschädigt (15.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 18.20 Uhr einen Opel Mokka auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums auf der Straße "Neuer Markt" beschädigt. Eine Frau hatte das Auto unbeschädigt abgestellt und bemerkte bei der Rückkehr einen Schaden an der Stoßstange hinten links. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

