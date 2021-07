Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall durch starkes Abbremsen (15.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine 44-jährige Frau hat am Donnerstag gegen 17 Uhr einen Auffahrunfall durch starkes Abbremsen auf der Arminstraße verursacht. Die Frau bremste ohne ersichtlichen Grund abrupt an einem Fußgängerüberweg ab, so dass ein nachfolgender 60-jähriger Lancia Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von insgesamt rund 2.500 Euro.

