Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Geldbeutel aus PKW gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Aus einem BMW, der auf dem Wanderparkplatz "Mittlerer Rennweg" zwischen Häfnerhaslach und Zaberfeld (Lankreis Heilbronn) stand, stahl am Sonntag zwischen 13.50 Uhr und 15.00 Uhr ein noch unbekannter Täter einen Geldbeutel und machte sich damit aus dem Staub. Um an den Geldbeutel heranzukommen, schlug der Dieb die Scheibe der Beifahrertür ein. In dem Geldbeutel befanden sich persönliche Dokumente und etwa 100 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ebenfalls auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

