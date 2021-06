Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Bockhorn - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 12.00 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Diebstahl aus einem Haus in der Landesstraße. Unbekannte gelangten möglicherweise durch ein Fenster im Erdgeschoß in die Räumlichkeiten der anwesenden lebensälteren Geschädigten und entwendeten Bargeld und Schmuck. Wer in diesem Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Landesstraße gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell