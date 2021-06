Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel mit drei verletzten Personen

Zetel (ots)

Am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein Fahrschulwagen mit einem 18-jährigen Fahrschüler aus Zetel und einem 51-jährigen Fahrlehrer in einem PKW VW die Straße Südenburg. Verkehrsbedingt musste der Fahrschulwagen abbremsen. Ein nachfolgender 18-jähriger aus Wilhelmshaven in einem PKW Skoda erkannte dies zu spät und fuhr auf den Fahrschulwagen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Insassen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

