POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Brand eines leerstehenden Hauses

14. Juli 2020 - Kreis Stormarn - 11.07.2020 - Bad Oldesloe

Am 11. Juli 2020 kam gegen 00:00 Uhr zu einem Feuer in einem unbewohnten Haus in Bad Oldesloe.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Fabrikgebäude, das inzwischen u.a. als Lager für Heuballen genutzt wurde. Das Haus brannte auf allen Etagen und wurde schwer beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Brandursache machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Feuer gemacht?

Hinweise bitte an: Kriminalinspektion Bad Oldesloe 04531/501-0

