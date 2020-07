Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Brand eines Strohballenlagers

Ratzeburg (ots)

14. Juli 2020 - Kreis Stormarn - 11.07.2020 - Elmenhorst

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Elmenhorst zu einem Brand hunderter Strohballen, bei dem erheblicher Schaden entstand.

Am 11. Juli 2020, gegen 01:30 Uhr, wurde ein Feuer in Elmenhorst/Fischbek (Kr. Stormarn) gemeldet. Es brannten rund 350 Strohballen auf einer Koppel. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Schaden wird auf ca. 8750EUR geschätzt.

In der Nähe des Tatortes wurde zum Zeitpunkt des Brandes ein PKW beobachtet. Es soll sich um einen älteren, schwarzen Kleinwagen, vermutlich einen Ford Fiesta gehandelt haben. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Hinweise zur Brandursache geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kennt das beschriebene Fahrzeug oder hat es in der Nähe des Tatortes gesehen?

Hinweise bitte an: Kriminalpolizeistelle Ahrensburg 04102/809-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jan Wittkowski

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell