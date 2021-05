Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr -Nach Bedrohung vorläufig festgenommen

Lahr (ots)

Was einen 32-Jährigen dazu bewegte, bei einer ehemaligen Lebensgefährtin mit einer Waffe aufzutauchen, ist seit dem späten Dienstagabend Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens des Polizeireviers Lahr. Gegen 22 Uhr teilte die Frau aus Reichenbach über Notruf mit, dass ihr Ex-Partner mit einer Schusswaffe in der Hand vor ihrer Tür gestanden haben soll. Ein Mitbewohner öffnete zuvor einem Lieferdienst-Mitarbeiter die Tür, als der 32-Jährige zu den beiden Zeugen trat und sie unter Drohungen zum Verlassen aufforderte. Dabei soll er die Waffe nicht eingesetzt, jedoch in der Hand gehalten haben. Während der Lieferdienst-Mitarbeiter die Örtlichkeit verließ, schloss der Mitbewohner die Tür. Auch der 32-Jährige suchte daraufhin das Weite. Im Rahmen der anschließenden Fahndung gelang es einem Beamten des Führungs- und Lagezentrums der Polizei, mit dem Mann telefonisch in Kontakt zu treten und ihn zur widerstandslosen Aufgabe zu bewegen. Zwischen Reichenbach und Kuhbach konnte eine Streife des Polizeireviers Lahr den mit über eineinhalb Promille Alkoholisierten antreffen und vorläufig festnehmen. Während auf einem Spielplatz eine Jacke von ihm aufgefunden wurde, konnte die Schusswaffe schließlich in einem abgestellten PKW aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich ersten Erkenntnissen zu Folge um eine Schreckschusswaffe. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Spezialklinik gebracht.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell