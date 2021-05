Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gestürzt und verletzt

Bühl (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Jugendlichen kam es am Dienstagnachmittag auf der Eichenwaldstraße. Der 16-Jährige war kurz nach 16 Uhr von Balzhofen kommend in Richtung Oberbruch unterwegs, als er offenbar aufgrund eines Fahrfehler stürzte und mit seinem Leichtkraftrad in das Heck eines linksabbiegenden und vorrausfahrenden Fahrzeuges rutschte. Nach erster Versorgung durch den Rettungsdienst, wurde der junge Zweiradfahrer in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

/rs

