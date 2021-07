Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintlicher Bekannter betrügt Seniorenpaar - Jacke zu überhöhtem Preis verkauft

Dormagen (ots)

Am Montag (12.07.), gegen 11:30 Uhr, sprach ein Unbekannter einen Senior und dessen Partnerin an der Straße "Auf der Hardt" in Dormagen an. Er behauptete, ein ehemaliger Arbeitskollege zu sein und sich wirklich ganz außerordentlich darüber zu freuen, dass man sich getroffen habe. Mittlerweile arbeite er ganz woanders, nämlich im Unternehmen seines Onkels in Italien. Dort stelle er nun hochwertige Jacken her. Zum Beweis solle der Senior doch mal eine anprobieren, die er dabei habe. Diese schenkte er dem Dormagener auch gleich. Da die Jacke auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck machte, kam man überein, dass der Senior dem angeblichen Bekannten eine zweite Jacke abkaufen solle - zu einem "verbilligten" Preis. Der war zwar immer noch dreistellig, aber für eine hochwertige Jacke scheinbar günstig.

Als sich der vermeintliche ehemalige Arbeitskollege verabschiedet hatte, kamen dem Senior doch starke Zweifel an der Geschichte. Eine kurze Recherche ergab, dass die Jacken keineswegs hochwertig waren, und das Paar betrogen worden war. Sie erstatteten Anzeige. Der Unbekannte soll etwa 65 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte keine Haare und blau-graue Augen. Er war von muskulöser Statur.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt vor schnellen Schnäppchen und Haustürgeschäften. Zwar gilt in der Regel ein Widerrufsrecht, allerdings wird es nahezu unmöglich das Widerrufsrecht durchzusetzen, wenn kein Kaufvertrag vorliegt. Die Erfahrung zeigt, dass oft minderwertige Ware oder schlechte Dienstleistungen zu stark überhöhten Preisen angeboten werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell