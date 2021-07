Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Bürocontainer - Polizei stellt nach sofortiger Fahndung gestohlenes Firmenfahrzeug

Neuss (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (13.07.), in der Zeit von 1:30 bis 5 Uhr, brach ein bislang Unbekannter in einen Bürocontainer auf einem Firmengelände an der Scharnhorststraße ein. Der Einbrecher durchwühlte mehrere Schränke und stahl unter anderem ein graues Firmenfahrzeug der Marke Volkswagen. Der gesamte Umfang und die Art der Beute sind noch unbekannt.

Nach Anzeigenerstattung veranlasste die Polizei unverzüglich Fahndungsmaßnahmen. Durch ein elektronisches Gerät im Fahrzeug konnte der Wagen geortet werden. Der graue Golf wurde schlussendlich verlassen im Orsteil Uedesheim durch die Beamten der Wache Neuss aufgefunden. Die Ermittlungen zu dem Einbruch sowie dem Autodiebstahl übernimmt das Kriminalkommissariat 14.

Sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

