Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei und Volkshochschule bieten Pedelec-Training in Kaarst an

Kaarst (ots)

Zusammen mit der Polizei des Rhein-Kreises Neuss führt die Volkshochschule (VHS) Kaarst ein Pedelec-Seminar durch.

Der theoretische Teil mit Fragen zum Kauf, aber auch zum Betrieb eines Pedelecs, findet am Montag (19.07.) in der Zeit zwischen 10.00 und 12.30 Uhr bei der VHS Kaarst statt.

Der praktische Teil mit Übungen zum sicheren Fahren findet am Donnerstag (22.07.) in der Zeit zwischen 14:00 und 16:30 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr Kaarst an der Erftstraße statt.

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, da die Teilnehmerplätze begrenzt sind.

Informationen zu den kostenpflichtigen Kursen (Nr. 211-50007 und 211-50008) erhalten Interessierte bei der VHS Kaarst unter der Telefonnummer 02131-963945. Seien Sie schnell und sichern Sie sich Ihre Teilnahme.

Die Polizei informiert zudem auf ihrer Internetseite rund um das Thema "Auf dem Fahrrad unterwegs - Sicher durch den Rhein-Kreis Neuss!". Besuchen Sie: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/auf-dem-fahrrad-unterwegs

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell