Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch zur Urlaubszeit - Polizei gibt Tipps für Reisende

Neuss-Dreikönigenviertel (ots)

Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Samstag (10.07.) und Dienstag (13.07.) eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Nordkanalallee auf. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume der Wohnung nach Wertgegenständen. Dabei öffneten die Einbrecher Schubläden und Schranktüren und warfen den Inhalt achtlos auf den Fußboden. Da die Bewohner im Urlaub sind, konnte bislang nicht festgestellt werden, was entwendet wurde.

Langfinger machen niemals Urlaub! Deshalb rät die Polizei:

- Informieren Sie Angehörige oder Freunde über Ihre Reisepläne und Reisedaten.

- Bitten Sie Nachbarn, dafür zu sorgen, dass Wohnung bzw. Haus einen bewohnten Eindruck erwecken, z. B. durch regelmäßiges Leeren des Briefkastens.

- Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter bzw. in den sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Weitere Informationen erhalten Interessierte in der gleichnamigen Broschüre "Langfinger machen niemals Urlaub!" unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/. Das Faltblatt bietet Reisenden und Urlaubern vielfältige Informationen, wie sie sich bei einer Reise vor Betrügern und Dieben schützen können. Sie erfahren, was sie bei Reisebuchungen im Internet beachten sollten (z. B. Gefahr des Betrugs durch sogenannte Fake-Shops) und welche Vorkehrungen vor der Abreise empfehlenswert sind (z. B. das Kopieren wichtiger Unterlagen, Vorkehrungen zum Einbruchschutz). Im Faltblatt finden sich Tipps zum Schutz vor Diebstahl, sowohl für die Anreise mit einem privaten Fahrzeug (Pkw, Wohnwagen, Zweirad) als auch für die Anreise per Zug, Bus, Schiff oder Flugzeug. Auch für den Aufenthalt am Urlaubsort erfahren Leserinnen und Leser Wissenswertes zum Schutz vor Dieben. Zudem gibt es Hinweise, was zu tun ist, wenn die Zahlungskarte gestohlen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell