Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, KN) Keine Bremswirkung mehr

Stockach (ots)

Weil die Bremse nicht wie gewollt funktionierte, krachte am Montagmorgen in der Alois-Sartory-Straße eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem Renault gegen einen geparkten BMW und eine Leitplanke. Wie die Frau gegenüber der Polizei angab,versagten auf der abschüssigen Straße die Bremsen. Ein Fußgänger musste sogar noch auf die Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs vor Ort stellten die Beamten aber keine Fehlfunktion fest. Wie es zu der mangelnden Bremswirkung gekommen ist, steht letztendlich noch nicht fest. Verletzte gab es nicht. Der Schaden an den Autos und der Leitplanke wird von der Polizei auf über 10.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell