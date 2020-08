Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Beleidigung von Polizeibeamten, Androhung DEIG

Landau (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei Landau mehrfach zu einer Ruhestörung ausgehend von einer Feier in der Schlachthofstraße in Landau gerufen. Nachdem sich die Teilnehmer uneinsichtig zeigten, wurde die Feier gegen 02:30 Uhr aufgelöst. Hierbei zeigte sich einer der Beteiligten derart aggressiv, dass die Streife den Einsatz des DEIG androhen musste. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, die Beamten aufs unflätigste zu beleidigen. Der deutlich alkoholisierte 21 jährige Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Beleidung von Polizeibeamten.

