Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler,Bad Bergzabern Straßenverkehrsgefährdung

Landau (ots)

Durch einen Zeugen wurde auf der B48 von Annweiler in Richtung Klingenmünster ein verkehrsunsicheres Fahrzeug gemeldet. Das Fahrzeug sei hierbei mehrfach in den Grünstreifen und auf die Gegenfahrbahn geraten, sodass es zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs kam. Nachdem die 81 jährige Fahrerin einer grauen Mercedes A Klasse ihre Fahrt bis nach Bad Bergzabern fortgesetzt hatte, konnte sie einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die Fahrerin altersbedingt nicht in der Lage war, ihr Fahrzeug sicher zu führen. Der Führerschein wurde einbehalten. Geschädigte Fahrzeugführer und Zeugen, mögen sich bitte unter der Nummer 06341/2870 mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung setzen.

