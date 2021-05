Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 16.05.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagmorgen gegen 05.15 Uhr, wurde in Diepholz auf der Vechtaer Straße ein 44-jäghriger ausländischer Mitbürger mit seinem PKW angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Trunkenheitsfahrt

In Wetschen befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 00.10 Uhr ein 31-jähriger ausländischer Mitbürger mit seinem PKW die Diepholzer Straße, als er angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert wurde. Hier konnte bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte dies und es wurde ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet sowie die Weiterfahrt verhindert, indem die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden.

Corona

Hinsichtlich Corona wurde gegen 6 Personen Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre gefertigt, da sich alle Personen während der Ausgangssperre ohne triftigen Grund im Stadtgebiet Diepholz aufhielten.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Verstöße gegen die aktuelle Allgemeinverfügung gem. Infektionsschutzgesetz In Syke und Bassum kam es am in der Zeit vom 15.05.2021, 19.23 Uhr, bis zum 16.05.2021, 00.51 Uhr zu diversen Verstößen gegen die sog. "Coronabestimmungen". So kam es Zusammenkünften und Feiern in Wohnungen, bei denen in einem Fall sechs Personen aus fünf Haushalten, in einem anderen fünf aus drei Haushalten angetroffen wurden. In allen Fällen wurden keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen und die gebotenen Abstände nicht eingehalten. Außerdem kam es zu Verstößen gegen die Ausgangssperre.

Verkehrsunfall mit leichtem Personen- sowie Sachschaden Am 15.05.2921, um 13.55 Uhr, kam es in Twistringen, in der Bremer Str. zu einem Verkehrsunfall. Die Führer*innen dreier PKW waren in Richtung Bassum unterwegs, als der/die erste von ihnen, eine 54-Jährige aus Lichtenhagen, nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Sie musste aufgrund von Gegenverkehr anhalten und warten, die ihr Folgende, eine 56-Jährige aus Drebber, hielt hinter ihr, der hinter ihr fahrende 38-jährige Twistringer erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den vor ihm haltenden PKW auf und schob diesen auf den davor wartenden. Die Fahrzeugführerin im mittleren PKW verletzte sich leicht, an allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, insgesamt etwa in Höhe von EUR 9.000,-

PK Weyhe

--- Fehlanzeige ---

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell