Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kochtopf geriet in Diepholz in Brand - Kradfahrer bei Verkehrsunfall in Neubruchhausen verletzt ---

Diepholz (ots)

Asendorf - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr ist es in Asendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern gekommen. In Höhe der Tankstelle am Ortsausgang in Richtung Wietzen wollte ein 36-jähriger Nienburger mit seinem Seat nach links abbiegen. Dies hat der dahinterfahrende 36-jährige Mann aus Rinteln zu spät erkannt und ist hinten aufgefahren. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

Neubruchhausen - Kradfahrer verletzt

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr kam ein 23-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn mit seinem Motorrad (BMW) auf der Heiligenfelder Straße in Neubruchhausen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierdurch verletzte sich der Fahrer leicht und musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entsteht ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Diepholz - Kochtopf fängt Feuer

Heißes Fett in einem Kochtopf fing in der Nacht zu Freitag gegen 01.20 Uhr Feuer und löste einen Einsatz der Feuerwehr aus. In einer Wohnung im Kohlhöfer Marschweg fing der Topf in der Küche Feuer. Der Bewohner schnappte sich den Topf und trug ihn vor das Haus. Dort konnte die Feuerwehr das brennende Fett löschen. Der Hausbewohner und eine weitere Person mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Diepholz und Drentwede - Verstöße gegen Ausgangssperre und Betrunken

Ein 30-Jähriger wurde gestern gegen 23.35 Uhr fahrend mit seinem Pedelec im Stadtgebiet Diepholz angetroffen. Eine Atemkontrolle ergab einen Wert von 2,0 Promille Atemalkohol. Der 30-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Zudem eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Ausgangssperre. Gegen 23.35 Uhr stoppte die Polizei in Drentwede einen 30-jährigen Pkw-Fahrer. Bei ihm wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,6 Promille in der Atemluft festgestellt. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Neben dem Strafverfahren und dem Führerscheinentzug erwartet den 30-Jährigen auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell