POL-DH: --- Dieb verletzte sich in Sulingen - Verkehrsunfall mit Lkw in Schwaförden - Auffahrunfall mit Verletzten in Stuhr

Dieb verletzte sich in Sulingen - Verkehrsunfall mit Lkw in Schwaförden - Auffahrunfall mit Verletzten in Stuhr

Sulingen - Dieb verletzt sich

Am Mittwochabend gegen 01.20 Uhr versuchten zwei 21-jährige Männer aus dem Freibad Sulingen, Sulingen, Promenadenweg 4, einen Strandkorb zu entwenden. Beim Überklettern des Zaunes verletzte sich einer der beiden Täter jedoch so schwer, dass er von einem RTW ins Krankenhaus Sulingen verbracht und dort ärztlich behandelt werden musste. Auf Befragen der Polizei behaupteten die beiden Männer sich zufällig bei einem nächtlichen Spaziergang am Freibad getroffen zu haben. Man sei über den Zaun geklettert, weil man einen Basketball, der bereits beim Spielen am Nachmittag über den Zaun auf das Freibadgelände geflogen war, zurückholen wollte. Es dürfte es sich nicht nur aufgrund der unglaubwürdigen Sachverhaltsschilderung, sondern auch aufgrund der vorgefundenen Spurenlage um eine Schutzbehauptung der beiden Täter handeln. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus haben sie auch gegen die Ausgangssperre verstoßen, so dass die eingesetzten Polizeibeamten zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet haben.

Schwaförden - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochfrüh gegen 07.35 Uhr kam es in Schwaförden, Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 129, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW mit Anhänger. Zur Unfallzeit befuhr eine PKW Fahrerin mit ihrem Hyundai I 30 in Schwaförden die Hauptstraße in Richtung Norden, als in der dortigen Doppelkurve bei einem ihr entgegen kommenden Lkw mit Anhänger plötzlich die Seitenklappe des Anhängers öffnete und auf den Pkw schlug. Am PKW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der LKW-Fahrer soll nach Zeugenaussagen nach der Doppelkurve angehalten, die Klappe des Anhängers geschlossen und seine Fahrt fortgesetzt haben. Aufgrund der Unfallsituation ist nicht auszuschließen, dass der LKW-Fahrer den Unfall nicht bemerkt hat. Unfallzeugen oder der LKW-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung Carl-Zeiss-Straße / Bremer Straße. Eine 32-jährige Stuhrerin wollte mit ihrem VW Polo von der Carl-Zeiss-Straße rechts auf die Bremer Straße einzubiegen. Als die 32-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein 21-jähriger Stuhrer mit seinem Mercedes auf. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bassum - Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es in Bassum / Groß Ringmar zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 48-jährigen VW-Fahrers. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

