Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 13.05.2021

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen-Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel Am Abend des 12.05.2021 stellen die Beamten des Polizeikommissariats Syke im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bruchhausen-Vilsen fest, dass ein 22-jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen unter dem Einfluss von Betäubungsmittel mit seinem Pkw gefahren ist. Ein durchgeführter Drogenvortest verläuft positiv. Dem 22-jährigen wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Twistringen-Verstoß gegen die Nds. Corona-Verordnung In Twistringen haben sich am 12.05.2021 20 Personen aus 20 verschiedenen Haushalten getroffen, um einen Geburtstag zu feiern. Gegen alle Personen ist ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet worden. Die Party ist anschließend durch die Polizeibeamten aufgelöst worden.

Bassum-Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ein 26-jähriger Sulinger und ein 57-jähriger Bassumer befahren am 12.05.2021 um 18:25 Uhr hintereinander die B61 in Bassum in Richtung Sulingen, als der Bassumer zum Überholen ansetzt. In diesem Moment schert ebenfalls der Sulinger nach links aus, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß kommt. Der Pkw des 57-Jährigen gerät hierdurch anschließend gegen die Leitplanke. Es entsteht ein Sachschaden von 15.000EUR.

Zwei Einbruchdiebstähle in Firmen in Sulingen In der Nacht vom 11.05. auf den 12.05.2021 kam es in Sulingen in der Schweriner Straße und der Betonstraße zu zwei Einbruchdiebstählen. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam Fenster zu den jeweiligen Bürogebäuden, wo sie die Räumlichkeiten durchsuchten. Am Tatort in der Schweriner Straße wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet, in der Betonstraße wurde kein Diebesgut erbeutet. Zeugen zu der Tat bzw. zu möglichen verdächtigen Umständen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490 zu melden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Maasen Am Donnerstag zwischen 01:48 und 01:52 Uhr kam es auf der Straße Allee (Kreisstraße 14) in Maasen zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Führer (21 Jahre, aus Wedemark) eines Pkw (Audi) befuhr die Kreisstraße aus Richtung der B214 kommend in Richtung Maasen. Aus ungeklärter Ursache kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenbaum. Beim Versuch, mit dem Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückzukehren, geriet das Fahrzeug in den linken Wegeseitenraum, wo es frontal gegen einen Straßenbaum prallte. Der Beteiligte wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Zudem wurden zwei Straßenbäume beschädigt.

