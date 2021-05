Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 15.05.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfall

Zu einem Unfall zwischen einer 68-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem 38-jährigen PKW-Fahrer kam es am Freitag, 14.05.2021, gegen 18.05 Uhr in Diepholz auf der Steinfelder Straße. Hier beabsichtigte der PKW-Fahrer von der B 51 kommend nach rechts auf die B 214 / Steinfelder Straße aufzubiegen. Dabei übersah er die von links kommende Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr im Einmündungsbereich zusammen. Hierdurch kam diese zu Fall und wurde schwer verletzt und wurdein ein Krankenhaus verbracht.

PK Syke

Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Ein Angler stellte am 14.05.2021, gegen 14.48 Uhr, fest, dass in Bassum, in der Gemarkung Klein Hollwedel, am Dünser Bach div. teerhaltige Platten durch unbekannte Täter in offenbarer Entsorgungsabsicht abgelagert wurden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bassum, Tel. 04241/97168-0.

Coronaverstoß

Am 14.05.2021, um 21.20 Uhr, wurde im Paradiesweg in Twistringen eine Feier auf einem rückwärtigen Gartengrundstück festgestellt, an der insgesamt 9 Personen aus 4 verschiedenen Haushalten teilnahmen. Gegen die Teilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Feier aufgelöst.

PK Sulingen

--- Fehlanazeige ---

PK Weyhe

1. Körperverletzung im Anschluß an einen Verkehrsunfall Am Freitagabend, kurz vor 20:00h, kam es in Stuhr-Fahrenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 64-jährigen Pkw-Fahrer aus Stuhr und einem 47-jährigen Fußgänger, ebenfalls aus Stuhr. Der 47-jährige ging die Feiner Straße entlang, ihm entgegen kam der 64-jährige mit seinem Pkw. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einer leichten Kollision, in Folge dessen der Fußgänger leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten sprachen dann anschließend miteinander. Daraus entstand allerdings ein Streitgespräch, in Folge dessen der 47-jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen haben soll. Beide waren nun leicht verletzt und kümmerten sich selber um eine medizinische Versorgung. Gegen beide wird nun strafrechtlich ermittelt.

2. Corona-Verstoß am Vatertag

Am Donnerstagabend kam es in Weyhe-Jeebel zu einem Polizeieinsatz. Gegen 20:30 h meldete sich ein Zeuge und teilte mit, daß sich eine Vielzahl an Personen in einem Waldgebiet aufhalten würden. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen. Die Angetroffenen hielten sich erkennbar weder an die Abstandsregeln, noch wurden Masken getragen. Von den Personen wurden die Personalien erhoben und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie wurden zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen ermahnt.

