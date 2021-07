Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger gibt sich als Wasserwerksmitarbeiter aus - Die Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (13.07.), gegen 12:30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer lebensälteren Grevenbroicherin an der Pastor-Dehnert-Straße. Ein ihr unbekannter Mann gab sich als Wasserwerker aus und behauptete, das Wasser im Badezimmer kontrollieren zu müssen. Die Seniorin führte ihn ins Badezimmer, wo er sie anwies, das Wasser in Waschbecken und Dusche laufen zu lassen. Sie solle warten, bis es sich verfärbe. Da dies nicht geschah, drehte die Seniorin nach einiger Zeit das Wasser wieder ab, woraufhin der falsche Handwerker loszog, angeblich um Unterlagen zu holen. Stattdessen verließ er die Wohnung und kehrte nicht zurück. Die Grevenbroicherin musste sodann feststellen, dass in Wohn- und Schlafzimmer mehrere Schränke geöffnet und Schmuck und Herrenarmbanduhren entwendet worden waren. Sie erstattete Anzeige.

Der vermeintliche Handwerker soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er war von schmaler Statur, hatte kurze blonde Haare und trug eine dunkle Jacke und eine blaue Jeanshose.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei: Betrüger haben es oft gerade auf Senioren abgesehen. Mit allerlei zwielichtigen Maschen versuchen sie, an das Geld oder die Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen. Der beste Schutz ist, die Maschen der Kriminellen zu kennen. Informationen und Tipps finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger": https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

