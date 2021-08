Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Augustfehn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht+++

Oldenburg (ots)

Am 09.08.2021, gegen 19:00 Uhr, kommt es auf der Hauptstraße, 26689 Apen/Augustfehn, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Transporter und einem Kraftrad. Der Führer des Transporters befährt die Hauptstraße in Richtung Vreschen-Bokel. Etwa in Höhe des Eiscafés beabsichtigt dieser das Fahrzeug zu wenden. Hierbei übersieht er die in Richtung Ortsmitte fahrende 16-Jährige auf ihrem Motorroller. Diese kann einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Hierbei kommt die Führerin des Motorrollers zu Fall und verletzt sich leicht. Der Führer des weißen Transporters entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum weißen Transporter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede in Verbindung zu setzen.

