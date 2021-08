Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach VU-Flucht+++

Oldenburg (ots)

Am Montag, 09.08.2021, kommt es zwischen 13:30 und 15:30 Uhr im Ortskern von Bad Zwischenahn an der Einmündung Mühlenstraße/Lange Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der linke Außenspiegel des ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw wird durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher setzt seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell