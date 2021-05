Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter flüchten ohne Beute

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sieker-

An der Oldentruper Straße - zwischen Stralsunder Straße und Sperberstraße- überraschten Zeugen am Montag, 24.05.2021, zwei PKW-Aufbrecher und erreichten damit eine Flucht ohne Beute.

Zwei Täter schlugen gegen 01:15 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Oldentruper Straße geparkten PKW die Scheiben ein und durchsuchten das Handschuhfach nach Wertgegenständen. Zwei Fußgänger aus Bielefeld nahmen die verdächtigen Geräusche wahr, näherten sich dem Parkplatz und bemerkten das an dem Audi A 3 stehende Duo. Bei erkennen der Zeugen flüchteten die Täter ohne Diebesgut in Richtung Oldentruper Straße/ Meisenstraße.

Die Zeugen beschrieben den Polizeibeamten die Tatverdächtigen als circa 180 cm groß und dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell