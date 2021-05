Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Vandalismus gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag, 21.05.2021, auf Samstag, an der Herforder Straße in einem Bankvorraum mutwillig einen Kontoauszugsdrucker.

Der oder die Täter betraten den Vorraum der Bank in Höhe der Zimmerstraße und brachen gewaltsam einen der Kontoauszugsdrucker auf und beschädigten ihn massiv. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Wer hat im Bereich der Herforder Straße/ Zimmerstraße und dem Neumarkt Beobachtungen gemacht?

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

