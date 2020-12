Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach GT GonzerathMorbach GT Gonzerath (ots)

Am Dienstag, den 08.12.2020,um 11.00 Uhr ereignete sich in Gonzerath, im Bereich der Einmündung In der Door/Oberdorf ein Verkehrsunfall. Beim Wenden im Einmündungsbereich beschädigte der Fahrer eines Gespanns, bestehend aus einem weißen Sprinter und einem Tiertransportanhänger, einen Blumenkübel. Durch den Zusammenstoß wurde der Blumenkübel zerstört. Der entstandene Sachschaden beträgt einen niedrigen dreistelligen Betrag. Der Fahrer des Gespanns entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass der Sprinter ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Bitburg hatte. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

