POL-OL: +++ (Versuchte) Diebstähle aus Häusern und Autoaufbrüche im Stadtgebiet Oldenburg +++

Am Dienstag, dem 17.08.2021, versuchte ein unbekannter Mann Wertgegenstände aus einem Haus am Hartenscher Damm zu entwenden. Der Mann öffnete die unverschlossene Seitentür und gelangte so, gegen 13:40 Uhr, in das Einfamilienhaus. Als der Dieb im Hauswirtschaftsraum Schränke durchwühlte, wurde er von den anwesenden Hausbewohnern überrascht. Der Täter verließ das Haus daraufhin fluchtartig und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Bloherfelder Straße. Es ist bislang kein Diebesgut bekannt.

Laut Zeugenangaben soll der Mann etwa 175 cm groß sein, kurze blonde Haare haben und ein helles Oberteil, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Das vom Täter genutzte Leihfahrrad habe einen blauen Rahmen und bunte Reifen.

Wenig später, gegen 14:15 Uhr, wurde am Dienstag ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten aus einem Haus in der Chemnitzer Straße entwendet. Als die Bewohnerin das Haus kurz verließ, verschaffte sich der unbekannte Täter über eine offenstehende Terrassentür Zugang zum Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchte er das Wohnzimmer nach Wertgegenständen und nahm ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten aus einer dort abgestellten Handtasche an sich. Als die Bewohnerin nach wenigen Minuten wieder zurückkehrte, überraschte sie den Täter vermutlich. Dieser flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Leihfahrrad mit blauem Rahmen handeln.

Zwischen Montag und Dienstag wurden von Unbekannten insgesamt drei (versuchte) Autoaufbrüche verübt. In der Nacht von Montag, dem 16.08.2021 (ca. 18 Uhr), auf Dienstag, den 17.08.2021 (ca. 06:45 Uhr), schlugen bislang unbekannte Täter*innen die Seitenscheiben zweier Fahrzeuge ein. Die Fahrzeuge waren im Willehadweg und der Bloherfelder Straße abgestellt. Der Nissan Micra und der VW Crafter wurden von den Unbekannten nach Wertgegenständen durchsucht. Diebesgut ist nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt worden. Am Dienstag, zwischen 1 Uhr und 14 Uhr wurde außerdem versucht die Seitenscheibe eins VW Golf aufzuhebeln. Bei diesem Versuch zersprang die Seitenscheibe des im Osterkampsweg geparkten Fahrzeugs und die Unbekannten gelangten so in das Fahrzeuginnere. Mit etwa 10 Euro Bargeld konnten die Täter*innen unerkannt flüchten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.

