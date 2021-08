Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Nachtragsmeldung zu einem Tageswohnungseinbruch + Weitere Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots)

Wie am 15.08.2021 bereits berichtet, kam es am Samstag, dem 14.08.2021, zwischen 09.10 Uhr und 09.45 Uhr in der Chaukenstraße in Oldenburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter erbeuteten einen Laptop und etwa 200 Euro Bargeld aus einem Portemonnaie.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4994381

In diesem Zusammenhang hat sich bereits eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, die zwei auffällige Männer um 09:10 Uhr in der Chaukenstraße gesehen hat.

Beide beobachteten Männer sollen schlank gewesen sein. Einer der Männer habe dunkelblonde Haare und soll ein blau-rot-weißes T-Shirt sowie eine Jeans mit zerschlissenem Aussehen, eine sog. "stonewashed Jeans", getragen haben. Dieser Mann soll außerdem eine rot-weiße Getränkedose, mutmaßlich einen Energy Drink, in der Hand gehalten haben.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch oder zu den beschriebenen Personen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

