Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Geschäfte ++ Auto aufgebrochen +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 16.08.2021, zwischen 23:05 Uhr und ca. 23:30 Uhr, sind Unbekannte in ein Blumengeschäft in der Ammerländer Heerstraße eingebrochen. Die Täter drangen über ein auf Kipp stehendes Fenster an der Gebäuderückseite in den Heizungsraum des Geschäfts ein. Von dort versuchten die Einbrecher eine Zwischentür zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Als dies misslang, durchwühlten die Unbekannten den Heizungsraum und entwendeten den Fahrzeugschlüssel des Firmentransporters. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Firmentransporter, kamen allerdings nicht weit. Das unbeschädigte Fahrzeug konnte in näherer Umgebung zum Tatort durch die Polizei aufgefunden werden. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

++

Am Sonntagabend versuchte ein unbekannter Täter gegen 22:15 Uhr in eine Tankstelle am Stubbenweg einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen schob der Unbekannte die Jalousie eines Fensters vom Kassenhaus nach oben und drückte anschließend das dahinter befindliche Fenster gewaltsam ein. Als der Einbrecher durch die entstandene Öffnung in die Tankstelle einsteigen wollte, löste der Alarm aus, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Täter kein Diebesgut mitgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war an der Tat mindestens eine Person beteiligt. Diese Person wurde während der Tat von installierten Überwachungskameras videografiert. Der Mann soll kurze Haare haben und von kräftiger Statur sein. Außerdem soll er eine Brille mit runden Gläsern und schwarzem Gestell, eine schwarze Lederjacke, schwarze Lederhandschuhe sowie eine dunkle Hose getragen haben.

++

Zwischen Samstag, dem 14.08.2021 (19 Uhr), und Sonntag, dem 15.08.2021 (12:30 Uhr), wurde ein Transporter in der Schifferstraße aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen mit einer Gerüstspindel von einer nahegelegenen Baustelle die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und durchwühlten den Fahrzeuginnenraum. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter unerkannt mit einem Portemonnaie, in dem sich Bargeld und persönliche Dokumente befanden, und einer Kamera. Derzeit wird geschätzt, dass ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstanden ist.

Der Zentrale Kriminaldienst der Oldenburger Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise können unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell