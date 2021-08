Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Notlandung eines Segelflugzeuges+++

Oldenburg (ots)

Am 14.08.2021, gegen 13:20 Uhr, musste durch einen 19jährigen Piloten eines Segelflugzeuges in Rastede in der Nähe des Meenheitsweges eine Notlandung durchgeführt werden. Ursache dafür waren nach ersten Erkenntnissen thermische Probleme. Der Pilot wurde bei der Notlandung nicht verletzt. Ebenso wurde das Segelflugzeug nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell