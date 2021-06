Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taxifahrer geschlagen und getreten

Mainz-Hauptbahnhof (ots)

16.06.2021; 23:50 Uhr

Am späten Mittwochabend wurde ein Taxifahrer am Mainzer Hauptbahnhof von zwei Männern angegriffen. Kurz vor Mitternacht wollen ein 37- und 23-jähriger Mann mit einem Taxi vom Hauptbahnhof auf den Lerchenberg fahren. Hierzu erkundigen sich die beiden Männer zunächst am Taxistand, wieviel die gewünschte Fahrt kosten würde. Als ihnen ein 25-jähriger Taxifahrer den Preis nennt, entfernen sich die beiden Männer zunächst wieder. Als einige Zeit später zwei junge Frauen bei dem Taxifahrer stehen, kommen die beiden Männer zurück und fangen an die Frauen zu belästigen. Der Taxifahrer stellt sich helfend dazwischen und wird unmittelbar von dem 37-Jährigen mehrfach auf den Kopf geschlagen. Obwohl sich der Taxifahrer zur Wehr setzt, schlägt der 37-jährige weiter auf ihn ein und trifft ihn mit den Fäusten mehrfach im Gesicht. Zusätzlich wirkt der 23-jährige mit Tritten auf den Taxifahrer ein. Beamte der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof werden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und können die Angriffe durch sofortiges Eingreifen beenden. Von einer alarmierten Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 werden Strafanzeigen gegen die beiden alkoholisierten Angreifer gefertigt und ihnen wird ein Platzverweis ausgesprochen. Der Taxifahrer wird leicht verletzt.

