Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Liebesbetrüger am Werk

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Leider zu spät hat eine Frau aus dem Landkreis realisiert, dass sie auf einen Liebesbetrüger hereingefallen ist. Die 56-Jährige verlor dadurch einen fünfstelligen Euro-Betrag.

Wie die Frau am Montag bei der Kripo anzeigte, hatte sie den Mann im April über eine Internet-Plattform kennengelernt. In den folgenden Wochen hatten sie auf digitalem Weg einen intensiven Kontakt, man näherte sich an und es gelang dem Unbekannten, das Vertrauen der 56-Jährigen zu gewinnen.

Das nutzte der Mann nach einiger Zeit aus und bat - unter dem Vorwand, bestimmte Maschinen für seine Arbeit zu benötigen - um die Überweisung von mehreren tausend Euro. Die Frau überwies das Geld, ohne das Ganze zu hinterfragen. Erst als ihr nach und nach die Geschichte komisch vorkam und sie anfing, skeptische Fragen zu stellen, brach der Mann den Kontakt ab und ist seitdem nicht mehr zu erreichen. Die 56-Jährige erstattete nun Anzeige wegen Betrugs.

Auch bei einer Frau aus Kaiserslautern hat die Polizei den Verdacht, dass sie Opfer eines "Love Scammers" geworden ist. Der Grund: Die Dame hat seit Anfang des Jahres immer wieder hohe Geldbeträge auf ein Konto im europäischen Ausland überwiesen. Warnhinweise ihrer Bank hinsichtlich der Vorgehensweise solcher Liebesbetrüger schlug die Frau bislang in den Wind und wollte davon nichts wissen. Ob sie den Kripo-Beamten mehr Glauben schenkt und die Betrugsmasche erkennt? Die Ermittlungen laufen... |cri

