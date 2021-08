Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Großangelegte Suchaktion nach vermisster Person+++

Oldenburg (ots)

Am 14.08.2021, gegen 12:00 Uhr, wird eine 20jährige Patientin aus der Karl-Jaspers-Klinik bei der hiesigen Polizei als vermisst gemeldet. Aufgrund der bestehenden Eigengefährdung wurden umfangreiche Suchmaßnahmen getroffen. Durch den Polizeihubschrauber wurden die umliegenden Felder und Seen nach der vermissten Person abgesucht. Des Weiteren war eine Rettungshundestaffel aus Lingen mit einem sogenannten Mantrailer an der Suche beteiligt. Die vermisste Person konnte nach circa drei Stunden im Nahbereich der Karl-Jaspers-Klinik in Ofen, Bad Zwischenahn, leicht verletzt, angetroffen werden. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

