POL-PDNW: Einbruch in Wertstoffhof - Täter festgenommen

Friedelsheim (ots)

Am 08.05.2021, gegen 20:00 Uhr versuchten zwei Täter Gegenstände vom Wertstoffhof in Friedelsheim zu entwenden. Nachdem sie über den Zaun geklettert waren, wurde sie durch Security Mitarbeiter dabei überrascht, wie sie Elektroschrott bereitlegten. Die Zwei flüchteten, konnten aber im Nahbereich des Wertstoffhofs festgenommen werden. Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen wurde eine Sicherheitsleistung hinterlegt und die beiden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wird nun wegen Einbruchsdiebstahl ermittelt.

