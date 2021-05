Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Mülltonne angezündet und geflüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Fünf Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren zündeten am 08.05.2021 gegen 18:30 Uhr eine Papiertonne auf dem Gelände der Michael-Ende-Schule in Neustadt/Wstr. im Ortsteil Haardt an. Zwei Zeugen beobachteten die Kinder, löschten das Feuer und informierten eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt, welche in sich in der Nähe befand. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten vier der fünf flüchtenden Kinder letztendlich in den Weinbergen angetroffen und kontrolliert werden. Die Kinder wurden vor Ort von ihren Eltern abgeholt. Die Papiertonne wurde durch die Feuerwehr Neustadt/Wstr. gelöscht. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 50 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell