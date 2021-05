Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erfenstein: Durchfahrtsverbot für Krafträder Elmsteiner-Tal (L499)

Neustadt/Weinstraße (ots)

Viele Motorradfahrer*innen nutzten das gute Wetter am heutigen Nachmittag um eine Motorradtour zu unternehmen. Hierbei missachteten einige Kraftradfahrer*innen das bestehende Durchfahrtsverbot für Krafträder der L499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck. Bei einer Durchfahrtskontrolle konnten innerhalb von 90 Minuten 6 Motorradfahrer*innen kontrolliert werden. Lediglich zwei Motorradfahrer*innen konnten hierbei eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die Fahrzeugführer*innen erwartet nun ein Verwarnungsgeld von 20 Euro. Das Durchfahrtsverbot besteht jedes Jahr in der Zeit vom 1.April bis zum 31. Oktober und gilt an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.

