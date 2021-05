POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße OT Lachen-Speyerdorf Absturz eines Propellerflugzeugs- Pilot unverletzt, lediglich Sachschaden

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße OT Lachen-Speyerdorf Absturz eines Propellerflugzeugs- Pilot unverletzt, lediglich Sachschaden

Am 08.05.2021 gegen 08:30 Uhr kam es auf dem Flugplatz Lachen-Speyerdorf zum Absturz eines Propellerflugzeugs. Nach Schwierigkeiten beim Landeanflug aufgrund Seitenwinds versuchte der Pilot zunächst durchzustarten. Infolge der bereits zu geringen Flughöhe kollidierte das Flugzeug jedoch mit dem ca. zwei Meter hohen Zaun des angrenzenden Firmengeländes und kam ungefähr hundert Meter abseits der Landebahn auf der Grünfläche des Firmengeländes zum Stillstand. Der Pilot konnte das Flugzeug unverletzt verlassen. Am Flugzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 50.000EUR. Der Flugverkehr wurde durch den Absturz nicht beeinträchtigt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Neustadt/W. mit insgesamt siebzehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen, ein Rettungsfahrzeug sowie eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße.

