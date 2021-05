Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Haßloch (ots)

Unbekannte(r) Verursacher(in) beschädigte in der Zeit von 05.05.2021, 15:00 Uhr bis 07.05.2021, 09:35 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache einen in der Bahnhofstraße geparkten PKW (Audi, rot/schwarz). Der im Frontbereich entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Der/die Verursacher(in) fuhr nach dem Unfall unerlaubt davon, ohne sich in irgendeiner Weise um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

