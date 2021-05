Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Dackenheim (ots)

Am 06.05.2021 gegen 21:00 Uhr kam es auf der B271 im Bereich Dackenheim zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier leichtverletzten Personen. Zur genannten Zeit befuhr demnach ein 20-jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem PKW und 3 Mitfahrern die B271 aus Grünstadt kommend in Richtung Kallstadt und verlor auf regennasser Fahrbahn aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach der Kollision mit einem Verkehrszeichen, mehreren Wingertspfosten und Rebenzeilen, kam der PKW nach ca. 50m am Fahrbahnrad zu stehen. Alle Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und erlitten glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell